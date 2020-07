Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Donnarumma !

Publié le 30 juillet 2020 à 1h15 par A.C.

Frederic Massara, directeur sportif du Milan AC, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Gianluigi Donnarumma.

Considéré comme l’un des gardiens les plus talentueux de sa génération, Gianluigi Donnarumma plaît beaucoup à Leonardo. Ainsi, lors de son retour l’été dernier, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a tenté de le recruter, via une offre de 20M€ plus Alphonse Areola. Finalement, Donnarumma est resté au Milan AC, son club formateur. Le PSG a continué à le suivre, mais la presse italienne explique depuis quelques semaines que le gardien pourrait prolonger son contrat, qui se termine en juin 2021.

« Nous souhaitons trouver un accord sur le long terme, car nous voulons construire l’avenir avec Donnarumma »