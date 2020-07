Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or à saisir pour Leonardo ?

Publié le 30 juillet 2020 à 7h45 par A.C.

Pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait boucler un joli coup avec un international brésilien.

Si nous vous expliquons depuis quelques semaines que la priorité de Leonardo et le milieu de terrain, notamment avec Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, l’attaque n’est pas en reste. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain garderait en effet un œil sur Douglas Costa, international brésilien de 29 ans. Ses pépins physiques semblent agacer du côté de la Juventus et l’arrivée programmée de Dejan Kulusevski, pourraient sceller son sort.

La Juve souhaite vendre Douglas Costa