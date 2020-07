Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture à 40M€ pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 juillet 2020 à 0h45 par A.D.

Le PSG et Manchester City seraient à la lutte pour le recrutement de Douglas Costa. Alors qu'elle serait prête à laisser filer son attaquant brésilien, la Juventus aurait besoin de récolter entre 40 et 50M€ pour enregistrer une plus-value sur ce transfert.

Pour renforcer l'attaque de Thomas Tuchel, Leonardo songerait à recruter Douglas Costa. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier. En effet, l'ancien du Milan AC devrait batailler avec Pep Guardiola et Manchester City pour le recrutement du Brésilien cet été. De son côté, la Juventus pourrait laisser une fenêtre de tir pour Douglas Costa.

Un transfert à 40-50M€ pour Douglas Costa ?