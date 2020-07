Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille royale pour ce coup de cœur de Leonardo ?

Publié le 30 juillet 2020 à 0h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain auront fort à faire avec Riccardo Calafiori, jeune talent de l’AS Roma.

Pour renforcer le Paris Saint-Germain cet été, Leonardo pourrait une nouvelle fois se servir en Serie A. Selon nos informations, la priorité du directeur sportif du PSG est Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, avec Lorenzo Pellegrini et Ismaël Bennacer également. Pourtant, Leonardo reste également attentif aux jeunes pousses du championnat italien. C’est le cas de Riccardo Calafiori, latéral gauche de 18 ans de propriété de l’AS Roma, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel.

Pour Calfiori, ça peut se joueur entre le PSG, la Juve et le Real