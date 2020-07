Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces dernières révélations sur ce dossier chaud du Barça !

Publié le 30 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone planche sur la prolongation de contrat de son gardien Marc-André Ter Stegen. Qu'en est-il aujourd'hui ? Visiblement, la tendance serait bien à un nouveau contrat pour l'Allemand.

Le dossier Marc-André Ter Stegen pourrait bien faire passer quelques nuits blanches supplémentaires au FC Barcelone. En fin de contrat en juin 2022 du côté du Barça, le gardien de 28 ans ne cesse d’impressionner avec ses performances exceptionnelles en Ligue des Champions et en Liga. Josep Maria Bartomeu l'a d'ailleurs annoncé, la prolongation de Ter Stegen est aujourd'hui la priorité du Barça. Reste à savoir quelle sera l'issue de ce dossier...

Priorité à une prolongation ?