Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir sortir le grand jeu pour Bernat !

Publié le 30 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Juan Bernat peinerait à trouver un accord salarial avec le PSG pour prolonger. En parallèle, le FC Valence aurait fait irruption dans cette opération avec des arguments à ne pas prendre à la légère pour Leonardo…

Arrivé surprise à l’été 2018, Juan Bernat a rapidement donné satisfaction à Thomas Tuchel et aux supporters du PSG. Son abnégation et son volume de jeu ont fait l’unanimité, et ce joueur qui n’était pourtant plus désiré au Bayern Munich est devenu un membre indéboulonnable du onze de départ de l’entraîneur du PSG. Néanmoins, l’Espagnol va entrer dans l’ultime année de son contrat et ne semble toujours pas parti pour le prolonger. En l’état, des discussions auraient lieu, mais on ne se dirigerait pas vers un accord sur les bases d’un nouveau bail. Et le PSG verrait la concurrence en profiter.

Le FC Valence prêt à tout pour Bernat ?