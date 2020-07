Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se confirme pour Juan Bernat !

Publié le 29 juillet 2020 à 9h15 par B.C.

À une année de la fin de son contrat avec le PSG, Juan Bernat semble encore loin d'une prolongation. Il y a donc danger pour Leonardo, d'autant que le FC Valence aurait coché le nom de l'international espagnol pour cet été.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le PSG, Juan Bernat voit son avenir s'inscrire en pointillé dans la capitale. Le latéral gauche de 27 ans semble encore loin d'une prolongation malgré les tentatives de Leonardo, désireux de sécuriser l'avenir de l'international espagnol. Il y a donc danger, d'autant que les deux belles saisons de Bernat au PSG ont suscité de l'intérêt sur la scène européenne. Dernièrement, SoccerLink indiquait ainsi que plusieurs clubs anglais et espagnols étaient à l'affût sur le défenseur, et une écurie serait particulièrement intéressée.

Il y a danger pour Bernat !