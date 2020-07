Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de poker de Leonardo en préparation ?

Publié le 29 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Bien que Layvin Kurzawa ait prolongé son contrat et que Juan Bernat semble indéboulonnable à son poste, le PSG songerait à recruter Sergio Reguilon sous contrat avec le Real Madrid et prêté par le FC Séville.

Et si Leonardo prenait tout le monde de court ? Pendant de longues semaines, Layvin Kurzawa a été annoncé sur le départ avant d’être prolongé de quatre ans par le PSG, le liant au club jusqu’en juin 2024 désormais. Du côté de Juan Bernat, titulaire indiscutable de Thomas Tuchel, des discussions auraient lieu pour prolonger son bail courant jusqu’en juin 2021. Pour le moment, les négociations ne sembleraient pas déboucher sur un accord. De quoi permettre à la presse de relancer le dossier du latéral gauche pour le PSG.

Sergio Reguilon, nouvelle piste de Leonardo