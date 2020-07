Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les révélations de ce renfort de Leonardo sur son arrivée !

Publié le 28 juillet 2020 à 23h45 par La rédaction

Arrivé au PSG l’été dernier, Mitchel Bakker a fait de petites apparitions dans le groupe de Thomas Tuchel cette saison. Titulaire lors de la finale de la Coupe de France, le jeune latéral a dévoilé les coulisses de son arrivée dans l’équipe première.

Titulaire avec le Paris Saint-Germain lors de la finale victorieuse de la Coupe de France face à l’ASSE, Mitchel Bakker semble peu à peu entrer dans les plans de Thomas Tuchel. Le jeune joueur hollandais, formé à l’Ajax Amsterdam, a montré de belles choses sur le terrain et a réussi à faire oublier Juan Bernat. Contractuellement lié au PSG jusqu’en 2023, Bakker est promis à un bel avenir et est d’ailleurs très heureux de porter les couleurs du club de la capitale.

« Pour un jeune joueur, j'ai obtenu un sacré contrat. »