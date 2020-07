Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour Milinkovic-Savic, mais…

Publié le 28 juillet 2020 à 11h30 par Thomas Bourseau

Priorité de Leonardo, mais pas de Doha, Sergej Milinkovic-Savic pourrait causer bien des problèmes au directeur sportif du PSG. Sa cote ne ferait que grimper sur le marché des transferts.

Sergej Milinkovic-Savic fait débat au PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dernièrement, les propriétaires du club de la capitale ne misent pas sur le Serbe. À Doha, on voit en Ismaël Bennacer le chaînon-manquant du milieu de terrain de Thomas Tuchel. L’international algérien de 22 ans a réalisé une grande saison avec le Milan AC et est d’ailleurs parvenu à attirer les regards des dirigeants de Manchester City et de Pep Guardiola. Le manager des Skyblues a même demandé à Riyad Mahrez de faire le forcing auprès de son compatriote pour qu’il accepte de venir à Manchester City cet été. C’est une information exclusive que le10sport.com vous a récemment communiqué. Cependant, Leonardo ne voit pas les choses de la même manière que ses propriétaires. Pour le directeur sportif du PSG, la priorité estivale ne fait aucun doute au milieu de terrain et elle se nomme Milinkovic-Savic. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Lazio Rome, l’international serbe pourrait être une véritable option pour le PSG.

Malgré sa récente déclaration, Milinkovic-Savic penserait bien à un départ !

Au micro de Sky Sport Italia , Sergej Milinkovic-Savic a récemment jeté un froid sur un éventuel transfert en liant son avenir proche au club biancocelesti. En effet, à deux journées de la fin du championnat italien, la Lazio Rome s’est déjà assurée de disputer la prochaine édition de la Ligue des champions grâce à sa quatrième place au classement. Et pour celui qui est arrivé au club romain en 2015, disputer la C1 est une grande priorité. « Mon objectif a toujours été de jouer la Ligue des Champions avec ce maillot. Et ce, depuis le premier jour. Maintenant, nous avons atteint cet objectif. Mon avenir ? Je suis bien ici. J'ai la tête ici, un contrat de plusieurs années ici donc... je suis là. Mon agent s'occupe du reste ». Un message clair livré à ses courtisans et donc au PSG. Mais se pourrait-il qu’il ne s’agit là que d’un discours de circonstance. Ces dernières heures, Foot Mercato s’est penché sur le dossier Milinkovic-Savic. Et d’après les informations divulguées par le média français, le milieu de terrain de la Lazio Rome serait toujours ouvert à un départ, lui qui a animé les deux dernières périodes de mercato estival. Un départ pour le PSG ? Pas forcément puisqu’un courtisan de longue date aurait récemment refait surface.

Manchester United, pas l’unique problème du PSG