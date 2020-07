Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur du Barça qui se livre sur les problèmes de James Rodriguez

Publié le 28 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que James Rodriguez vit un véritable calvaire au Real Madrid, le Colombien a vu Arturo Vidal se confier sur sa situation.

Il ne semble plus avoir sa place au Real Madrid. James Rodriguez n’est presque plus utilisé par Zinedine Zidane, qui l’a complètement mis de côté, un peu comme Gareth Bale. En effet, le Colombien n’a fait que 14 petites apparitions cette saison, toutes compétitions confondues. Pour tenter de se relancer, l’ancien de l’AS Monaco pourrait signer en Premier League. Et récemment, c'est Arturo Vidal, ancien coéquipier de James Rodriguez, qui a tenu à le défendre…

« J'espère qu'il prendra la meilleure décision »