Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un adversaire de taille pour ce joueur du Real Madrid !

Publié le 28 juillet 2020 à 22h15 par T.M.

Malgré la récente prolongation de Layvin Kurzawa, Leonardo serait intéressé par l’arrivée de Sergio Reguilon au PSG. Toutefois, le latéral du Real Madrid pourrait finalement prendre une autre direction.

Il y a quelques semaines encore, il était acté que Layvin Kurzawa n’allait pas prolonger, Leonardo s’était d’ailleurs mis en quête d’un nouvel arrière gauche pour venir épauler Juan Bernat au PSG. Finalement, cela ne s’est pas passé comme cela puisque l’international français a finalement signé un nouveau contrat de 4 ans. Il n’empêche qu’un latéral serait toujours recherché par le club de la capitale. Et pour cela, Leonardo pourrait notamment aller piocher au Real Madrid. En effet, selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le directeur sportif parisien penseraient notamment à Sergio Reguilon, prêté cette saison au FC Séville et dont l’avenir ne s’écrirait pas chez les Merengue où la concurrence est rude avec Marcelo et Ferland Mendy.

Une nouvelle aventure au FC Séville ?