Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo fait une révélation sur le dernier renfort de Puel !

Publié le 28 juillet 2020 à 19h15 par D.M.

Président du conseil de surveillance de l’ASSE, Bernard Caïazzo s’est montré impressionné par la prestation d’Yvan Neyou lors de la finale de la Coupe de France et a également rendu hommage à Claude Puel qui a joué un grand rôle dans son transfert.

L’ASSE a profité de cette première partie de mercato estival pour se renforcer, notamment au milieu de terrain. Le club stéphanois a enregistré les arrivées d’Adil Aouchiche, mais aussi d’Yvan Neyou, prêté avec option d’achat par le Sporting Braga. Agent et gendre de Claude Puel, Tom Clavet aurait repéré le joueur de 23 ans avant de le conseiller au technicien de l’ASSE. Claude Puel avait d’ailleurs souligné les qualités d’Yvan Neyou. : « C'est un joueur qui a des qualités techniques très intéressantes. Un joueur qui a un profil et des attitudes très intéressantes . » Pour sa première apparition sous le maillot de l’ASSE, le Camerounais a réalisé une prestation solide face au PSG en finale de la Coupe de France.

« Pour l’arrivée de Neyou, il y a eu zéro commission d’agent de donnée »