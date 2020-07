Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Aouchiche, l'ASSE voudrait une autre pépite de Leonardo !

Publié le 24 juillet 2020 à 20h45 par La rédaction

Après avoir réussi à faire venir Adil Aouchiche, libre de tout contrat avec le PSG, l’ASSE pourrait tenter de récupérer une autre pépite de Leonardo dès cet été, pour renforcer son milieu de terrain…

L’ASSE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin cet été. Il y a quelques jours, le club stéphanois annonçait l’arrivée d’Adil Aouchiche. La pépite de 18 ans du PSG, qui a refusé de signer son premier contrat professionnel avec le club parisien, s’est engagée libre en faveur de Saint-Etienne. L’international U18 français pourrait rapidement être suivi par un autre jeune joueur du PSG…

Nathan Bitumazala également ciblé ?