Mercato - OM : Rennes met un point final au feuilleton Niang

Publié le 28 juillet 2020 à 21h15 par A.C.

Nicolas Holveck, président du Stade Rennais, a mis fin aux débats pour l’avenir de Mbaye Niang.

Le mercato de l’Olympique de Marseille avance tout doucement. André Villas-Boas a déjà bouclé les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, jeune défenseur arrivé en provenance du Borussia Dortmund. La prochaine étape, devrait être un renfort offensif. Ainsi, la piste Mbaye Niang a fait surface pour l’OM. C’est finalement Villas-Boas lui-même, qui a mis un terme aux spéculations pour l’attaquant du Stade Rennais. « On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter » a expliqué le coach de l’OM. « J'ai fait savoir à l'entourage du joueur qu'on n'est pas sur lui, on n'a pas fait d'offre ».

« Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver »