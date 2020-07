Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme campagne lancée pour Messi... en Chine ?

Publié le 28 juillet 2020 à 20h30 par A.C.

L’avenir de Lionel Messi fait énormément parler ces derniers jours. L’Inter, dont les propriétaires sont chinois, est le club qi est le plus souvent cité pour la star du FC Barcelone.

Va-t-on enfin assister à un départ de Lionel Messi ? La Cadena SER a évoqué cette possibilité, avec un départ en juin 2021 pour la star du FC Barcelone. Un départ de Messi, est d‘ailleurs quelque part l’un des plus grands fantasmes du football moderne. Qui n’a jamais imaginé l’Argentin ailleurs qu’au Barça ? On se demande en effet si Messi aurait pu avoir le même succès qu’un Cristiano Ronaldo, qui a gagné à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus. La piste Manchester City a souvent été évoquée pour Messi. Dans le nord-ouest de l’Angleterre, le sextuple Ballon d’Or pourrait retrouver Pep Guardiola, considéré comme l’un de ses mentors. Les Citizens ne semblent toutefois plus vraiment intéressés par Messi, ce qui est tout l’inverse de l’Inter. A Milan, une arrivée du numéro 10 du Barça fait rêver tout le monde, encore plus depuis le transfert de Cristiano Ronaldo chez l’ennemi juré de la Juventus.

Messi, une piste qui a toujours fait rêver l’Inter

Au sein du club milanais, il y a deux courant qui s’affrontent. Ceux qui souhaitent se montrer réalistes concernant Lionel Messi et ceux qui se permettent de rêver. Antonio Conte et Giuseppe Marotta font partie de la première catégorie. « C'est du “fantasy football” » a assuré le coach de l'Inter, au micro de Sky Sport . « Ce n'est absolument pas un objectif. Je crois que Messi, aujourd'hui, veut poursuivre sa carrière à Barcelone ». Même son de cloche pour l’administrateur délégué de l’Inter. « Les rumeurs à propos de Leo Messi sont fausses » a déclaré Marotta. « Ne croyez pas ces fake-news. Il ne va pas rejoindre l’Inter ». C'est plutôt clair. Mais Massimo Moratti fait partie des rêveurs. « Messi à l'Inter ? Je ne pense pas que ce soit un rêve interdit du tout » avait lancé l’ancien président de l’Inter, en avril dernier. « Messi est à la fin de son contrat et ce serait certainement un effort de la part du club de le recruter ».

Quand l’ombre de Messi est projetée sur le Duomo de Milan