Mercato - Barcelone : Loin du Barça, on se met à rêver de Messi !

Publié le 28 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi serait susceptible d’aller voir ailleurs et ce dès l’expiration de son bail. De quoi donner des idées à ses courtisans.

Début juillet, la Cadena SER par le biais d’un de ses journalistes, expliquait que Lionel Messi en aurait assez des problèmes et de la gestion du FC Barcelone. De ce fait, le capitaine du Barça prendrait en considération un départ de l’institution catalane à l’issue de son contrat courant jusqu’en juin 2021. Depuis, la presse italienne l’a annoncé du côté de l’Inter. Une rumeur démontée par Giuseppe Marotta et Antonio Conte, respectivement administrateur délégué et entraîneur de l’Inter. Mais en Angleterre, on ne fermerait pas la porte à Messi.

Newcastle penserait à Messi