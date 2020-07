Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi et Bartomeu, le point de non-retour est atteint...

Publié le 27 juillet 2020 à 18h30 par A.C.

Le torchon brûle entre Lionel Messi et Josep Maria Bartomeu, deux hommes forts du FC Barcelone, qui semblent désormais irréconciliables.

L’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler en Catalogne. Le sextuple Ballon d’Or, dont le contrat avec le FC Barcelone court jusqu’en juin 2021, songerait sérieusement à un départ selon la Cadena SER . La raison ? Les échecs du Barça en Ligue des Champions ces dernières années, des choix incompris comme le départ de Neymar ainsi qu’un recrutement hasardeux. Mais la raison principale serait Josep Maria Bartomeu. En Espagne on évoque régulièrement des tensions entre Messi et le président du Barça, en place depuis 2014. L’affaire I3 Ventures , entreprise payée par les dirigeants du Barça pour nuire à l’image de leurs propres joueurs sur les réseaux sociaux selon la SER , n’a été que la goutte qui a fait déborder le vase. Sans parler des récentes négociations pour la baisse des salaires...

Bartomeu essaye de calmer les choses

Pourtant, Josep Maria Bartomeu a récemment tenu à éteindre cette polémique. Lors d’un long entretien accordé à TV3 , le président du FC Barcelone a assuré n’avoir aucun problème relationnel avec Lionel Messi. « Notre relation est fluide, il n’est pas en colère » a déclaré Bartomeu. « Ce qu’il s’est passé pour l’histoire des baisses de salaires, c’est que certaines personnes au sein du club ont trop parlé, mais elles ne sont plus là maintenant ». Tout récemment il a une nouvelle fois évoqué cet épineux sujet dans les colonnes de Mundo Deportivo , se concentrant toutefois sur l’avenir de Messi. « Lionel Messi a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait prendre sa retraite au FC Barcelone, et je n’ai pas le moindre doute quant au fait qu’il prolongera » a assuré Bartomeu.

Mais le divorce semble désormais acté...