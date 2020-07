Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le danger est de plus en plus important pour Thomas Tuchel !

Publié le 27 juillet 2020 à 16h30 par La rédaction

Les quarts de finale de Ligue des Champions approchent pour le PSG. Et pour Thomas Tuchel, ce rendez-vous pourrait bien revêtir d'une énorme importance pour son avenir, lui qui serait de plus en plus discuté en interne...

Le 25 mai dernier, Le 10 Sport vous révélait que Leonardo songeait toujours à Massimiliano Allegri pour prendre la succession de Thomas Tuchel. C’est en effet un secret pour personne, le directeur sportif du club de la capitale n’est effectivement pas un grand fan de l’entraîneur allemand. Arrivé la saison dernière pour remplacer Antero Henrique, Leonardo souhaiterait réaliser de grands changements au PSG et placer un entraîneur prestigieux, en qui il a pleinement confiance, sur le banc du club de la capitale serait une de ses priorités. Après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et surtout après avoir remporté la Coupe de France et la Ligue 1, Thomas Tuchel semble parfaitement remplir les objectifs du club et donc bousculer les plans de Leonardo. Toutefois, tout pourrait basculer...

Allegri devra attendre la Ligue des Champions !

Et si la continuité de Thomas Tuchel dépendait de l’aventure du PSG en Ligue des Champions cette saison ? C’est en tout cas ce qu’assure Panorama ce lundi. Le magazine italien indique effectivement que Massimiliano Allegri attendrait de pied ferme l’appel de Leonardo pour le faire venir sur le banc du club de la capitale. Et le téléphone du tacticien italien pourrait pourquoi pas sonner le 12 août prochain puisqu’un faux pas du PSG face à l’Atalanta Bergame pourrait être fatal à l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Redoutable en Serie A et en phase de poule de la Ligue des Champions, l’Atalanta reste tout de même un bon tirage pour le PSG qui part logiquement favori. Doha, qui défendrait l’Allemand face aux envies de Leonardo de s’en séparer, pourrait avoir bien du mal à digérer une élimination à ce stade de la compétition après la défaite surprise face à Manchester United la saison dernière. Thomas Tuchel a donc son avenir entre ses mains !

Tuchel déjà discuté en interne ?