Barcelone - Malaise : Bartomeu monte au créneau sur la relation entre Messi et Setién !

Publié le 26 juillet 2020 à 22h00 par A.D.

Lors de la dernière ligne droite de la Liga, la relation entre Lionel Messi et Quique Setién semble s'être considérablement dégradée au fil des matchs. Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, s'est livré sur le liens qui unissent son coach et son capitaine.

Lionel Messi et Quique Setién ont-ils enterré la hache de guerre ? Alors que leur relation ne serait plus du tout au beau fixe ces dernières semaines, les deux hommes se seraient entretenus pendant plus d'une heure au centre d'entrainement du FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Josep Maria Bartomeu a lâché ses vérités sur le lien entre Lionel Messi, son capitaine, et Quique Setién, son entraîneur.

«Ils ont discuté au camp d'entrainement à la vue de tous, mais...»