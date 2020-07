Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce dirigeant du Barça prend le parti de Messi !

Publié le 19 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Notamment chef du Barça B, Xavi Vilajoana a défendu Lionel Messi après ses déclarations de colères à la suite de la défaite du FC Barcelone face à Osasuna.

Le climat est actuellement tendu au sein du FC Barcelone. Après la dernière défaite du Barça face à Osasuna lors de l’avant-dernière journée de Liga (2-1), les Blaugrana ont été distancé dans la course au titre, laissant ainsi le Real Madrid soulever le trophée du championnat. Après la rencontre. Lionel Messi n’a pas manqué d’exprimer sa colère. « Le match d'aujourd'hui reflète le déroulement de l'année », avait notamment déclaré l’Argentin. Mais en interne, une tête du FC Barcelone donnerait raison au joueur aux six ballons d’or...

« Vous devez l’écouter »