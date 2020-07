Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rennes envoie un message très clair pour l’avenir de Camavinga !

Publié le 28 juillet 2020 à 19h45 par T.M.

Alors que le PSG serait toujours à l’affût pour Eduardo Camavinga, Leonardo a vu Pierre Holveck, président de Rennes, sortir à nouveau les barbelés pour le milieu de terrain.

Eduardo Camavinga quittera-t-il Rennes cet été ? A 17 ans, le joueur de Julien Stéphan fait l’objet de nombreuses convoitises. Ce lundi, la presse espagnole a d’ailleurs dévoilé de nouvelles informations concernant l’avenir du Rennais. Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Camavinga pourrait finalement aller voir ailleurs après que Florentino Pérez ait annoncé que la Casa Blanca ne fera pas de folies cet été. Il pourrait finalement ne pas attendre les Merengue et aurait décidé les autres offres qui pourraient lui arriver cet été. Et face à cela, il faudrait alors regarder du côté du PSG ou du Bayern Munich, qui se tiendraient à l’affût pour récupérer Eduardo Camavinga.

« On veut garder nos meilleurs joueurs »