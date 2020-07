Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le dossier Sancho !

Publié le 29 juillet 2020 à 1h30 par Th.B.

Alors que la presse allemande faisait récemment état d’une offre de 98M€ de la part de Manchester United, le Borussia Dortmund n’aurait pas reçu une telle proposition de la part des Red Devils. Le Real Madrid aurait toujours une belle carte à jouer.

Jadon Sancho pourrait et devrait être la grande attraction de ce mercato estival si particulier compte tenu des retombées économiques du Covid-19. Manchester United semble être bien décidé à contrarier les plans du Real Madrid avec l’international anglais. Pour rappel, Zinedine Zidane apprécie le profil du joueur du Borussia Dortmund, comme le10sport.com vous l’avait révélé le 8 juin dernier. L’avantage serait cependant du côté de Manchester United, le principal intéressé cultivant le désir de rejoindre Old Trafford cet été. Sport BILD révélait d’ailleurs lundi qu’une offre de 98M€ aurait été formulée puis rejetée par le Borussia Dortmund. La vérité serait cependant tout autre.

Aucune offre de Manchester United ?