Mercato - Real Madrid : Zidane au coeur d’une course contre la montre ?

Publié le 27 juillet 2020 à 21h30 par Th.B.

Intéressé par le profil de Jadon Sancho, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en juin dernier, Zinedine Zidane semble être pressé par le temps et par Manchester United. Les Red Devils semblent être bien déterminés à sortir vainqueur de ce dossier.

En grande forme cette saison bien qu’il ait été écarté à plusieurs reprises par son entraîneur Lucien Favre pour des raisons de comportement, Jadon Sancho (20 ans) a quand même inscrit 17 buts pour 16 passes décisives en Bundesliga. L’international anglais est l’un des jeunes prospects les plus suivis sur et en dehors du terrain. En effet, l’ailier du Borussia Dortmund figurerait sur les tablettes des plus grands clubs anglais dont Manchester United. En Espagne, Jadon Sancho a également la cote. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 8 juin dernier que Zinedine Zidane appréciait son profil et faisait de lui une piste sérieuse pour le Real Madrid. Néanmoins, le Borussia Dortmund semble être bien parti pour faire affaire avec Manchester United.

Manchester United, ou l’obsession Jadon Sancho