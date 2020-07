Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s’active pour Kai Havertz !

Publié le 27 juillet 2020 à 17h00 par La rédaction

Les discussions auraient débuté entre Chelsea et le Bayer Leverkusen, pour Kai Havertz, milieu allemand également suivi par le Real Madrid.

Le Real Madrid est en quête de renforts pour la saison prochaine et Zinedine Zidane vise une pépite allemande. Comme le10sport vous l’a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid serait très intéressé par Kai Havertz (20 ans). Le jeune du Bayer Leverkusen s’est révélé à l’Europe ces derniers mois, en enchainant les très bonnes performances en Bundesliga. Mais les Merengue doivent faire face à une rude concurrence dans ce dossier. Chelsea est également sur le coup et aurait même commencé à avancer ses pions…

Début des discussions Chelsea - Leverkusen