Mercato - Real Madrid : Un accord bientôt trouvé pour Kai Havertz ?

[] Havertz and Chelsea updates - Kai Havertz wants to leave Bayer Leverkusen. He’d like to join Chelsea - personal terms are now ready to be agreed for €9m/season as wage. The player has never a problem but the deal between the two clubs is not completed at the moment. - Now it’s up to Chelsea to make an official bid to Bayer Leverkusen and start talks to find an agreement. Price is around €80/85m. Havertz is waiting, he just wants to leave Bayer this summer so Chelsea know they can’t wait too much or other clubs will try to get in the deal on next weeks as happened with Timo Werner with Liverpool. At the moment, Chelsea are absolutely leading the race but need to find an agreement with Bayer. #CFC #Chelsea #Havertz #transfers #KaiHavertz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• [] Havertz-Chelsea, gli aggiornamenti - Kai Havertz vuole lasciare il Bayer Leverkusen. Accetterebbe volentieri il Chelsea ed è pronto a dire sì ad un contratto da 9 milioni all’anno. Il giocatore non è mai stato un ostacolo ma l’intesa tra club non è ancora raggiunta. - Ora è il Chelsea a dover trovare un accordo col Bayer: la valutazione è di 80/85 milioni, Havertz vuole andare via e ha aperto ai Blues ma il club sa che deve fare in fretta per evitare inserimenti. #BayerLeverkusen #calciomercato #EPL #football

