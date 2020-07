Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'agite en coulisses pour Luka Jovic !

Publié le 27 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

Auteur de seulement 2 réalisations en 26 apparitions cette saison, Luka Jovic n'a pas convaincu au Real Madrid. Un départ se rapprocherait pour le Serbe, qui verrait les prétendants s'accumuler.

Après une 38ème et dernière journée de championnat totalement folle, la Premier League a fermé ses portes pour cette saison. Depuis ce lundi, les clubs anglais peuvent recruter mais de nombreux cadors de l’élite anglaise n’ont pas attendu cette date pour s’attacher les services de plusieurs joueurs. C’est le cas de Chelsea qui s’est offert Timo Werner il y a quelques semaines. Orphelin du buteur allemand, le RB Leipzig chercherait donc un attaquant et pourrait soulager Zinedine Zidane d’un poids...

Jovic pour remplacer Timo Werner ?