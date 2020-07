Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une grande décision pour cet indésirable

Publié le 27 juillet 2020 à 0h30 par A.D.

Le Milan AC et l'AS Monaco seraient à la lutte pour le recrutement de Luka Jovic. En cas de départ de son attaquant serbe, Zinedine Zidane compterait le prêter et non le vendre.

Recruté l'été dernier, Luka Jovic est totalement passé à côté de sa première saison avec le Real Madrid. À tel point qu'il serait désormais un indésirable de Zinedine Zidane et pourrait être poussé vers la sortie dans les prochaines semaines. Conscients de la situation de Luka Jovic, l'AS Monaco et le Milan AC devraient se livrer un énorme bras de fer lors du mercato estival. Toutefois, Zinedine Zidane ne compterait pas laisser filer définitivement son attaquant serbe.

Zidane ne voudrait pas vendre Jovic