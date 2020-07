Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça chauffe pour ce départ à 30M€ !

Publié le 27 juillet 2020 à 0h00 par A.C.

Un autre départ pourrait être bouclé par le FC Barcelone, après celui d’Arthur à la Juventus.

Cet été, le FC Barcelone n’a pas vraiment l’argent pour investir et les dirigeants souhaiteraient baisser la masse salariale. Ce ne sera pas Lionel Messi, puisque Josep Maria Bartomeu s’est montré clair à ce sujet. « Je ne doute pas sur le fait qu'il continuera au Barça, son avenir est ici, dans le football et après le football » a récemment assuré le président barcelonais, au sujet du sextuple Ballon d’Or. Alors qui ? Emerson Royal semble avoir le profil parfait. Il n’aurait en effet pas sa place au Barça à en croire Mundo Deportivo et il pourrait apporter près de 30M€, avec un départ au Milan AC.

Emerson s’approche du Milan AC, mais...