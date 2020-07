Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho prêt à mettre des bâtons dans les roues de Villas-Boas ?

Publié le 26 juillet 2020 à 21h15 par La rédaction

À la recherche d’un attaquant pour aider Dario Benedetto, l’OM aurait des vues sur Islam Slimani. Toutefois, un cador anglais pourrait tout chambouler pour l’Algérien.

André Villas-Boas l’a récemment déclaré, il souhaite encore d’autres recrues. Après avoir enregistré les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, l'entraîneur portugais veut notamment deux autres joueurs : un attaquant et un latéral gauche. Concernant le poste d’attaquant central, l’OM multiplierait les pistes et une serait bien connue des amateurs de Ligue 1, à savoir celle menant à Islam Slimani. Auteur d’une grosse saison avec l'AS Monaco (9 buts, 8 passes décisives en 18 matches de championnat), où il était prêté par Leicester, l’attaquant algérien ne dirait pas non à un retour en Ligue 1. Toutefois, les Foxes, qui ne souhaiteraient pas le conserver, pourraient l'envoyer loin de l'OM…

Slimani proposé à Tottenham !