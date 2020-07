Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ empêché par... André Villas-Boas ?

Publié le 26 juillet 2020 à 16h15 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2021, Saïf-Eddine Khaoui aurait eu la possibilité de quitter l’OM l’année dernière. Le joueur reconverti en latéral gauche par André Villas-Boas est finalement resté à Marseille avec l’espoir de s’imposer.

Le recrutement d’un latéral gauche figure depuis plusieurs mois parmi les priorités de l’OM. Le club marseillais voudrait se renforcer à ce poste et serait à la recherche d’une doublure à Jordan Amavi. Mais l’OM pourrait se tourner vers une solution interne. En effet, à l’occasion du match face au FC Dac ce samedi, André Villas-Boas a titularisé Saïf-Eddine Khaoui sur le côté gauche de la défense. Arrivé à Marseille en 2016, le joueur de 25 ans est revenu sur son repositionnement et a avoué qu’il avait notamment demandé des conseils à Hiroki Sakai, ou Ricardo Carvalho : « Le coach m’a déjà testé latéral, que ce soit à l’entraînement ou en match de coupe de France. Je demande des conseils à tous les défenseurs, que ce soit Hiroki (Sakai), Bouna (Sarr), Jo (Amavi), et aussi de Ricardo (Carvalho). Il m’aide beaucoup (…) Je prends ce qu’il y a à prendre, j’essaie de tout donner. »

Khaoui avait la possibilité de quitter l’OM