Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite de Setién annonce la couleur pour son avenir

Publié le 26 juillet 2020 à 23h00 par D.M.

Agé de 17 ans, Pedri susciterait la convoitise de nombreux clubs à l’instar du Bayern Munich ou encore du Borussia Mönchengladbach. Le joueur du FC Barcelone a fait le point.

En septembre dernier, le FC Barcelone annonçait le recrutement de Pedri. Agé aujourd’hui de 17 ans, le jeune attaquant est considéré comme un élément prometteur. Un potentiel qui n’a pas échappé à de nombreuses équipes européennes. El Chiringuito annonçait ainsi que le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach auraient fait une offre de prêt au FC Barcelone. Le club catalan pourrait accepter de céder Pedri la saison prochaine afin qu’il puisse accumuler de l’expérience dans un grand championnat.

« Si le FC Barcelone ne me trouve toujours pas prêt… »