Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un danger se profile pour cette vente programmée !

Publié le 26 juillet 2020 à 20h45 par La rédaction

Régulièrement annoncé sur le départ, Duje Caleta-Car pourrait être l'une des grosses sources de revenus pour un OM en grande difficulté financière. Cependant, un départ ne serait pour le moment pas envisageable pour l’international croate, ce qui pourrait ne pas faire les affaires de Villas-Boas…

C’est une certitude lors de ce mercato estival 2020 : l’OM va devoir vendre. En grosse difficulté financière, le club phocéen pourrait chercher à vendre plusieurs membres de son effectif, et Duje Caleta-Car serait l’un des éléments les plus bankables de l’effectif marseillais. Notamment pisté par les deux clubs de Manchester, l’international croate pourrait permettre à l’OM d’atteindre la moitié de son objectif de vente de l’été. Cependant, ce dossier pourrait se compliquer…

Pas d’offre pour Caleta-Car ?