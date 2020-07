Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait fait une croix sur cette opération colossale !

Publié le 29 juillet 2020 à 16h00 par A.D.

Alors qu'il s'intéresserait à Matteo Guendouzi, le Barça aurait songé à l'échanger avec Philippe Coutinho. En difficulté financière à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le club catalan aurait tiré un trait sur cette opération colossale.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans du FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern cette saison. Malgré une option d'achat négociée à hauteur de 120M€, le club bavarois ne devrait pas conserver le Brésilien la saison prochaine. Sur le retour au Barça, Philippe Coutinho ne devrait pas y faire long feu et pourrait faire son retour en Premier League. Alors que le Barça a coché le nom de Matteo Guendouzi et qu'Arsenal rêve de Philippe Coutinho - comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité - un troc entre les deux hommes aurait été évoqué entre les deux clubs. Selon les dernières informations de Foot Mercato , le club catalan aurait même proposé d'offrir Philippe Coutinho aux Gunners en échange de Matteo Guendouzi et d'un chèque avoisinant les 50M€. Toutefois, cette opération colossale serait désormais de l'histoire ancienne.

Le Barça ne voudrait plus de Matteo Guendouzi