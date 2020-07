Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un projet légendaire pour réunir Pep Guardiola... et Kylian Mbappé ?

Publié le 29 juillet 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Comme il l'a annoncé clairement, Kylian Mbappé compte poursuivre son aventure avec le PSG la saison prochaine. Malgré tout, le Milan AC, qui pourrait être racheté par Bernard Arnault d'ici un an, pourrait tenter de le recruter dans les mois à venir. En plus de l'attaquant du PSG, le président-directeur général de LVMH compterait attirer Pep Guardiola vers le club lombard.

Auteur de trois grosses saisons avec le PSG, Kylian Mbappé aurait pu tenter une nouvelle expérience, et pourquoi pas vers le Real Madrid, cet été. Toutefois, le numéro 7 de Thomas Tuchel n'en a pas fini avec le club de la capitale. Comme il l'a expliqué clairement, Kylian Mbappé compte jouer une quatrième saison sous les couleurs du PSG. « PSG 2020-2021. Fier de pouvoir faire parti de ce nouveau chapitre de l’histoire du club. Ensemble nous sommes invincibles », a-t-il posté sur les réseaux sociaux avant de décrypter ce message. « Cela veut dire que je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même » , a-t-il confié au micro de BeIN SPORTS à la mi-temps de PSG-Celtic (4-0, le 21 juillet). Malgré cette sortie de Kylian Mbappé et la crise provoquée par le coronavirus, un club pourrait tout de même tenter de s'attacher ses services dans un avenir proche. Il s'agirait du Milan AC.

Bernard Arnault voudrait offrir Kylian Mbappé au Milan AC

D'après les indiscrétions d' Il Giornale , Bernard Arnault serait de plus en plus proche de racheter le Milan AC. En effet, le président-directeur général de LVMH pourrait obtenir gain de cause d'ici les douze prochains mois. Alors qu'il pourrait bientôt trouver un accord pour le rachat du Milan AC, Bernard Arnault aurait déjà une idée bien précise de ses premières acquisitions. A en croire le média transalpin, le Français aurait l'intention de frapper un grand coup sur le mercato dès son arrivée. Pour se faire, Bernard Arnault voudrait s'octroyer Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG. Bien que ce dossier serait plus que compliqué, le natif de Roubaix compterait miser sur le champion du monde français pour être pris au sérieux. Mais ce n'est pas tout. En plus de Kylian Mbappé, Bernard Arnault aurait un autre objectif XXL.

Une cohabitation à Milan pour Pep Guardiola et Kylian Mbappé ?