Mercato - PSG : La presse italienne lâche une bombe sur Kylian Mbappé !

Publié le 29 juillet 2020 à 12h15 par A.D.

Comme il l'a affirmé, Kylian Mbappé défendra les couleurs du PSG la saison prochaine. Malgré tout, Bernard Arnault, qui pourrait racheter le Milan AC d'ici un an, pourrait tenter de le recruter.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé aurait recalé le Real Madrid pour rejoindre le PSG à l'été 2017. Alors qu'il a débuté une troisième saison dans le club de la capitale, le champion du monde français a expliqué clairement qu'il ne fera pas ses valises cet été. « Je suis là et que je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Je serai là quoi qu'il arrive et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même » , a-t-il confié au micro de BeIN SPORTS il y a plusieurs jours. Malgré tout, le Milan AC pourrait tenter de lui faire changer d'avis.

Le Milan AC pourrait s'attaquer à Kylian Mbappé