Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent XXL en moins pour Eduardo Camavinga ?

Publié le 29 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid ne devrait pas passer à l'attaque cet été pour Eduardo Camavinga, cela devrait aussi être le cas du Bayern Munich. De quoi laisser la voie libre au PSG...

Il a été l’un des grandes révélations de cette saison en Ligue 1. Eduardo Camavinga (17 ans) a impressionné avec le Stade Rennais et ce talent attire maintenant les convoitises de nombreux grands clubs européens. Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le jeune milieu de terrain ne pourrait finalement pas rejoindre le groupe de Zinedine Zidane cet été. Mais le PSG et le Bayern Munich seraient également intéressés par le Rennais. Et Leonardo pourrait finalement être en excellente position dans ce dossier Camavinga...

Le Bayern finalement pas intéressé