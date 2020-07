Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi brandit la menace PSG pour David Alaba !

Publié le 29 juillet 2020 à 17h30 par T.M.

En pleine négociation avec le Bayern Munich pour une prolongation de David Alaba, Pini Zahavi, agent de l’Autrichien, n’aurait pas hésité à mettre sur la table la possibilité d’un transfert vers le PSG.

A 28 ans, David Alaba est à un moment important de sa carrière. Après avoir tout connu sous le maillot du Bayern Munich, l’Autrichien va devoir se poser les bonnes questions concernant son avenir en Bavière. En effet, le joueur d’Hans-Dieter Flick n’a plus qu’un an de contrat et cela pourrait donc ouvrir la porte à un possible départ cet été. D’ailleurs, plusieurs prétendants seraient déjà l’affût pour tenter de récupérer le défenseur polyvalent. Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt du PSG, de l’Inter Milan, de Manchester City ou encore du FC Barcelone pour Alaba. Mais du côté du Bayern Munich, on ne souhaite pas perdre son joueur. La priorité serait donc de le prolonger et les discussions se tiendraient donc en coulisses entre la direction bavaroise et l’entourage de David Alaba. Toutefois, il semblerait que ces négociations ne se passent pas si bien et le PSG se retrouverait d’ailleurs au coeur des échanges.

Ça part au clash entre le Bayern et le clan Alaba !

Ce mercredi, Bild fait de nouvelles révélations sur l’avenir de David Alaba. Dernièrement, Pini Zahavi, agent de l’Autrichien, se serait entretenu avec le Bayern Munich, mais cela aurait visiblement tourné au vinaigre. Ainsi, les discussions seraient actuellement interrompues. La raison ? Alaba demanderait un salaire annuel de 20M€ pour prolonger, un prix que ne voudrait pas mettre le club bavarois. De quoi agacer Zahavi, qui n’aurait pas manqué de brandir la menace d’un départ, y compris l’été prochain une fois que le joueur de 28 ans sera libre. L’agent de David Alaba aurait alors à cette occasion soufflé les noms du PSG et de Manchester City. Le Bayern Munich pourrait donc craindre le pire pour son joueur. De quoi convaincre les dirigeants de répondre à ces exigences ? Pour le moment, il n’y aurait toutefois pas encore d’offre d’autres clubs sur la table.

Alaba est toujours dans le flou

Face au Bayern Munich, Pini Zahavi a donc évoqué la possibilité d’un départ de David Alaba. Toutefois, du côté du joueur, rien ne serait encore acté pour le moment. Ce dernier serait même en plein flou, étant partagé entre une prolongation avec les Bavarois et l’idée de s’offrir un nouveau départ dans sa carrière. Alaba n’aurait donc ainsi pris aucune décision pour son avenir. A voir comment cela évoluera dans les prochaines semaines, mais avec la tenue de la Ligue des Champions durant le mois d’août, l’avenir de l’Autrichien devrait être remis à après les échéances européennes. A suivre…