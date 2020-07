Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi en dit plus sur son offre pour racheter l’OM à McCourt !

Publié le 29 juillet 2020 à 16h45 par T.M.

Toujours déterminé à racheter l’OM à Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi a officiellement formulé une offre. L’avocat de l’homme d’affaires franco-tunisien en a dit plus à propos de cette offensive.

Malgré la détermination de Frank McCourt de ne pas vendre l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi persiste encore et toujours à vouloir racheter le club phocéen. D’ailleurs, ce mercredi, une nouvelle étape a été franchie dans ce dossier avec l’annonce d’une offre officielle. « M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition. Ils s'engagent à payer le montant nécessaire à régler la solution avec l'ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles de ces trois dernières années, comme déjà dit. La présente offre est leur dernière offre ferme, valable pour les prochains dix jours ouvrables », peut-on ainsi lire dans un communiqué publié par le cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partenars, LLP, chargé de négocier le rachat de l’OM pour Ajroudi.

« Nous serons prêts à payer ce qu’il faut pour que la transaction se fasse »