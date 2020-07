Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi fait une offre à McCourt pour le rachat de l'OM !

Publié le 29 juillet 2020 à 14h30 par Bernard Colas

Malgré la récente sortie de l'avocat de Frank McCourt, Marc Deschenaux, juriste de Mohamed Ayachi Ajroudi, a fait savoir ce mercredi que l'homme d'affaires franco-tunisien présentait une nouvelle et dernière offre pour racheter l'OM.

On pensait que le feuilleton touchait à sa fin, mais il faudra encore attendre au moins une dizaine jours. Désireux de mettre la main sur l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi s'est révélé au grand jour il y a un mois au côté de Mourad Boudjellal en multipliant les prises de paroles pour faire céder Frank McCourt. Cependant, cela n'a pas été du goût du club phocéen qui a annoncé dernièrement vouloir « faire condamner les auteurs de cette campagne de déstabilisation », tout en réaffirmant que l'Américain n'était pas vendeur. Peu après, c'est Olivier de Vilmorin, avocat de Frank McCourt, qui a expliqué que son client ne souhaitait pas ouvrir les discussions avec Mohamed Ayachi Ajroudi pour la vente de l'OM. Malgré tout, ce dernier se montre déterminé et a fait savoir ce mercredi, par le biais de son juriste Marc Deschenaux, qu'il présentait une dernière offre pour le rachat du club phocéen, « valable pour les prochains dix jours ouvrables ».

« La présente offre est leur dernière offre ferme »