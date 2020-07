Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, argent... Ce témoignage qui en dit long sur la vente de l'OM !

Publié le 29 juillet 2020 à 10h15 par B.C.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi ambitionne de racheter l’OM, le projet de l’homme d’affaires de 68 ans a du mal à être pris au sérieux en Tunisie.

Muet depuis les dernières sorties de Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi n'aurait pas encore baissé les bras. En effet, La Provence explique ce mercredi dans ses colonnes que l'homme d'affaires franco-tunisien et Mourad Boudjellal n'ont pas tiré un trait sur l'Olympique de Marseille, même si Frank McCourt ne semble toujours pas vendeur. Le binôme Ajroudi-Boudjellal pourrait donc tenter un ultime coup de poker pour parvenir à leurs fins, mais le projet présenté semble perdre en crédibilité au fil des jours aux yeux des supporters de l'OM. Et il n'y a pas qu'eux qui apparaissent dubitatifs dans cette affaire.

« Comment a-t-on pu imaginer qu'il reprenne l'OM après son passage à Gabès ? »