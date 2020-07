Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Jadon Sancho vers une issue inattendue ?

Publié le 29 juillet 2020 à 15h30 par La rédaction

Désireux de renforcer son effectif avec la ferme intention de recruter de jeunes pépites, Zinédine Zidane souhaiterait s’attacher les services de Jadon Sancho à court terme. Alors que de nombreux médias envoient le joueur du Borussia Dortmund à Manchester United, l’entraîneur du club merengue peut souffler, la pépite anglaise ne devrait pas quitter la Ruhr cet été ! Explications.

A seulement 20 ans, Jadon Sancho est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Et pour cause, la pépite anglaise a réalisé une saison exceptionnelle avec le Borussia Dortmund. Troisième meilleur buteur de la Bundesliga et deuxième meilleur passeur avec 17 réalisations à son compteur, Sancho n’a pas eu besoin d’en faire plus pour s’attirer les regards des plus grands d’Europe. Comme vous l’avait annoncé Le 10 Sport le 8 juin dernier, Zinédine Zidane a fondu pour les qualités hors norme du joueur du club jaune de la Ruhr. Toutefois, la tendance indique ces dernières semaines que la pépite anglaise serait plus proche de rejoindre Manchester United. Annoncé avec insistance du côté d’Old Trafford, Jadon Sancho devrait bien ne pas bouger du Borussia Dortmund.

Une opération irréalisable avant le 10 Août ?

D’après les indiscrétions de The Independent révelées il y a quelques jours , le Borussia Dortmund serait prêt à laisser filer Jadon Sancho à Ole Gunnar Solskjaer à condition que Manchester United s’aligne avec les 120M€ demandés par le club jaune de la Ruhr. Le coach des Red Devils serait confiant dans ce dossier. Ce dernier aurait effectivement vu Ed Woodward, directeur général du club anglais, prendre les choses en main. L’objectif du dirigeant de Manchester United est de convaincre le dauphin du Bayern Munich de baisser le prix de cette éventuelle opération. L’entraîneur des Red Devils et troisième de la Premier League a certainement pris un gros coup de froid il y a quelques jours. Lors de la raconte face aux Hammers de West Ham la semaine dernière, Ed Woodward a en effet lâché un très gros indice quant aux intentions du club mancunien durant le mercato. « Je suis déterminé à adopter une approche extra prudente pour le marché des transferts. Les perturbations actuelles dues à la pandémie - et les pressions économiques qu'elle a créées - ont montré pourquoi il est si important pour les clubs de football de se concentrer sur leur stabilité financière. Nous avons la chance d'avoir une entreprise commerciale solide et résistante qui a soutenu l'investissement à long terme dans notre équipe. Cela continuera, mais avec une prudence accrue dans les mois à venir, alors que nous traversons cette période d'incertitude. » avait-il lancé. Manchester United a-t-il jeté l’éponge face aux refus des dirigeants allemands de baisser le prix de leur pépite ? Sky Sports révèle en tout cas ce mercredi que le club anglais, tout comme le Real Madrid d’ailleurs, auraient jusqu’au 10 août pour verser les 120M€ au BVB. Après cette date, Zinédine Zidane et Ole Gunnar Solskjaer ne pourront plus s’attacher les services de Jadon Sancho. Le club jaune de la Ruhr souhaiterait en effet avoir du temps pour trouver un éventuel remplaçant à leur ailier. Enfin, de nombreux médias ibériques s’accordent à dire que le Real Madrid ne souhaiterait pas acter un départ ou une arrivée avant la fin officielle de la saison, le 23 août prochain...

Jadon Sancho à Dortmund la saison prochaine ?