Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une deadline pour Jadon Sancho !

Publié le 29 juillet 2020 à 14h00 par La rédaction

Contractuellement lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2022, Jadon Sancho pourrait quitter le club jaune de la Ruhr cet été. Le Real Madrid et Manchester United seraient très intéressés par la pépite anglaise. Le club allemand laisse à ces deux gros cadors européens jusqu’au 10 août pour verser les 120M€ demandés par Dortmund pour se séparer de Sancho.

Avec 20 buts et 20 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues, Jadon Sancho a réalisé une saison tout simplement extraordinaire avec le Borussia Dortmund. Ses performances ne sont absolument pas passées inaperçues puisque plusieurs cadors européens se seraient positionnés sur la pépite anglaise. Le 10 Sport vous révélait le 8 mai dernier que Zinédine Zidane a fondu pour les qualités hors norme de Jadon Sancho. Annoncé avec insistance du côté de Manchester United ces dernières semaines, Sancho pourrait effectivement déposer ses valises en Premier League. Les Red Devils et le Real Madrid auraient toutefois plus que quelques jours pour finaliser une éventuelle opération.

Une deadline le 10 août !