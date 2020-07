Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La vitesse supérieure aurait été enclenchée pour Jadon Sancho !

Publié le 28 juillet 2020 à 22h00 par T.M.

Sur les tablettes du Real Madrid, Jadon Sancho est surtout convoité par Manchester United. D’ailleurs, les discussions avec le Borussia Dortmund auraient débuté.

Après avoir explosé la saison dernière, Jadon Sancho a confirmé tout son talent lors de cet exercice avec le Borussia Dortmund. Toutefois, il n’est pas sûr que l’on revoir le prodige britannique du côté de la Ruhr la saison prochaine. En effet, à 20 ans, le protégé de Lucien Favre éveille de nombreuses convoitises. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Zinedine Zidane a notamment placé Sancho parmi sa liste de joueurs désirés pour renforcer le Real Madrid. Mais dernièrement, c’est avant tout Manchester United qui ferait le forcing pour recruter pour faire revenir le crack dans le Royaume. Formé à Manchester City, il pourrait ainsi retrouver le nord de l’Angleterre. Et en coulisses, ça s’agiterait pour cela…

Ça discute entre Manchester United et Dortmund !