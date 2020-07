Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une occasion en or à saisir pour Zidane ?

Publié le 29 juillet 2020 à 7h00 par A.C.

Le moment semble être idéal pour Zinedine Zidane et le Real Madrid, dans la course à Nicolo Zaniolo.

Avec ce titre de champion d’Espagne, le visage du Real Madrid pourrait changer. Plusieurs médias expliquent en effet que la volonté de Zinedine Zidane serait de repartir sur un nouveau cycle. La porte de sortie aurait ainsi été montrée à James Rodriguez, Gareth Bale, Mariano Diaz ou encore Lucas Vazquez et désormais, place à la jeunesse. Ainsi, Zidane aurait coché le nom de Nicolo Zaniolo qui, à 21 ans, est déjà l’une des grandes stars de Serie A avec l’AS Roma. Attention, puisqu’en plus du Real Madrid, la Juventus et Tottenham feraient également les yeux doux à Zaniolo.

Zaniolo finalement pas si intouchable que ça pour la Roma