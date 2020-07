Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tout est rentré dans l’ordre pour cette piste de Zidane...

Publié le 27 juillet 2020 à 7h30 par A.C.

La situation de Nicolo Zaniolo, au cœur de la polémique depuis quelques semaines à l’AS Roma, semble s’être stabilisée.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, Nicolo Zaniolo plait beaucoup. La presse italienne évoque en effet un intérêt prononcé de Zinedine Zidane, qui aimerait l’attirer au Real Madrid. C’est également le cas de José Mourinho, qui le voudrait à Tottenham. Pourtant, c’est la Juventus et l’Inter qui tiendraient la corde, pour le joyau de l’AS Roma, en pleine tourmente. Pointé du doigt par ses coéquipiers, en froid avec son entraineur, Zaniolo ne semble en effet plus être le bienvenu à Rome.

La Roma rassure Zaniolo