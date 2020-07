Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva va laisser un bel héritage après son départ !

Publié le 29 juillet 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en septembre prochain avec le PSG, Thiago Silva s’apprête donc à quitter le club de la capitale après la campagne de Ligue des Champions. Et Presnel Kimpembe, annoncé comme son digne successeur aux côtés de Marquinhos, regrette déjà son emblématique partenaire…

« C’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je respecterai cette décision jusqu’à la fin », a récemment indiqué Thiago Silva, confirmant donc qu’il ne resterait pas au PSG cet été une fois que le club de la capitale aurait bouclé sa campagne de Ligue des Champions (en août, à Lisbonne). Par ailleurs, alors qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Presnel Kimpembe est déjà annoncé comme le successeur de Thiago Silva en charnière centrale avec Marquinhos. Et ce dernier s’apprête d’ailleurs à récupérer un bel héritage après le capitaine brésilien.

« Je ne l’oublierai jamais »

Interrogé par RMC Sport ce mercredi, Presnel Kimpembe a confié tout le bien qu’il pensait de Thiago Silva : « Je l’ai très souvent dit: Thiago est un modèle pour moi. Étant plus jeune, et même aujourd’hui, c’est quelqu’un sur qui j’aime copier et que j’aime regarder jouer. Il m’a beaucoup appris et beaucoup parlé. Et surtout, il m’a apporté son expérience. Je l’ai toujours remercié pour ça. C’est quelqu’un que je n’oublierai jamais. Avant d’être un footballeur, Thiago est un grand homme, un super mec. J’échange beaucoup avec lui, il me donne beaucoup de conseils, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je prends tout ce qui me donne et j’avance avec ça », a indiqué Kimpembe, qui aura donc énormément appris aux côtés de Thiago Silva. Une expérience qui pourrait lui servir pour l’avenir au PSG.

Kimpembe promis à un rôle de titulaire ?

En effet, avec ce départ déjà programmé de Thiago Silva, Presnel Kimpembe devrait avoir un rôle très important à jouer dans les années à venir au PSG. Ces dernières semaines, il a régulièrement été question du recrutement d’une grosse pointure défensive pour l’arrière-garde du club de la capitale (Kalidou Koulibaly ? Milan Skriniar ? Lucas Hernandez?), mais finalement, avec le budget limité qu’il a à sa disposition, Leonardo devrait avoir d’autres priorités pour le recrutement du PSG. Et Kimpembe semble déjà tout désigné pour reprendre le flambeau avec ce que lui a appris son aîné brésilien…