Mercato - Barcelone : L'Inter Milan en rajoute une couche pour Lionel Messi !

Publié le 28 juillet 2020 à 22h30 par A.C.

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l’Inter, s’est exprimé au sujet des spéculations autour de Lionel Messi.

Le football, c’est souvent des rêves et l’Inter, en a un très gros. Il s’appelle Lionel Messi. Depuis des années, le club milanais ne cesse de faire les yeux doux à la star du FC Barcelone, s’imaginant réaliser un coup mémorable. D’ailleurs, l’ancien président Massimo Moratti ne rate jamais une occasion pour rappeler qu’il est passé à deux doigts de recruter Messi à l’Inter, alors que le prodige évoluait encore dans les équipes jeunes du Barça. C’est devenu encore plus vrai depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus. En effet, au sein de l’Inter, on rêve de pouvoir répondre à l’éternel rival, avec un autre coup galactique.

« Messi ? Actuellement, aucune équipe au monde n’est en mesure de faire une telle opération »