Mercato - OM : Eyraud aurait fixé son prix pour le départ de Thauvin !

Publié le 31 juillet 2020 à 18h15 par B.C.

Alors que Florian Thauvin n'a toujours pas signé de prolongation avec l'OM, son avenir reste pour l'heure incertain, d'autant que plusieurs clubs suivraient de près sa situation. Néanmoins, les exigences du club phocéen en feraient hésiter certains.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Florian Thauvin vit peut-être ses derniers mois avec l'OM. Comme vous l'avait expliqué le 10 Sport, le club phocéen n'a rien proposé à son champion du monde, de quoi rendre son avenir assez incertain. Alors que Jacques-Henri Eyraud a annoncé il y a peu que l'attaquant de 27 ans restera à Marseille, une belle offre pourrait néanmoins faire hésiter la direction de l'OM, qui souhaite à tout prix renflouer ses caisses durant le mercato estival. D'après L'Équipe ce vendredi, Florian Thauvin ne manquerait pas de prétendants et serait suivi de près à l'étranger, notamment en Italie. Mais alors que l'international français sort d'une saison blanche après une blessure à la cheville, les exigences de l'OM bloqueraient certaines écuries.

L'OM attendrait au moins 15M€