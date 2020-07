Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prochain challenge de Loïc Perrin déjà trouvé ?

Publié le 31 juillet 2020 à 15h45 par A.D.

Comme il l'a lui-même annoncé, Loïc Perrin ne portera plus le maillot de l'ASSE. Toutefois, il n'en aurait pas fini avec les Verts, puisqu'il devrait intégrer l'organigramme du club.

Loïc Perrin ne foulera plus la pelouse du Geoffroy Guichard en tant que joueur. Sur les réseaux sociaux, le défenseur de 34 ans a annoncé qu'il avait joué son dernier match avec Les Verts lors de la défaite contre le PSG en finale de la Coupe de France (1-0). « C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France. Même si j’espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel avec des hauts et des bas, mais toujours en donnant le maximum de moi même » , a-t-il posté. Expulsé à la suite d'un violent tacle sur Kylian Mbappé, Loïc Perrin ne sort pas vraiment par la grande porte. Mais il devrait avoir l'occasion de se rattraper, puisqu'il n'aurait pas fait ses adieux à l'ASSE.

Loïc Perrin intégré dans l'organigramme de l'ASSE ?